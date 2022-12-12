أسواق الخضروات واللحوم.. معدل الأسعار بين الاستقرار والتراجع





تشهد العديد من الأسواق الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، حالة من الهدوء والاستقرار في عمليات البيع والشراء منذ الأسبوع الماضي، حيث انعكست تلك الأجواء في فاتحة هذا الأسبوع بتراجع ملحوظ في أسعار الخضروات مع تواصل أسعار اللحوم الحمراء في الثبات، وكانت اللحوم في الفترة الماضية شهدت ضعفاً في العرض مقارنة بهذا الأسبوع حيث تشهد جميع الجزارات وفرة في العرض حتى ساعات متأخرة من الليل، أما على صعيد الخضروات فإنها ما زالت تحافظ على الوفرة وبكميات عرض كبيرة في الأسواق وبالأحياء المختلفة بالعاصمة.

وبعض تجار الخضر أفادوا أن هناك وفرة كبيرة في العرض من الخضر بيد أن حركة الزبائن باتت ضعيفة، لكن البعض منهم أرجع ذلك لعدم قدرة القوة الشرائية للتردد اليومي لأسواق الخضر وربما لقلة السيولة لدى المستهلك، وذهب البعض إلى أن حالة الركود العام وراء عزوف المستهلكين عن الشراء شبه اليومي.

من جانب أسواق الخضر فمن الملاحظ وجود تراجع في الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية التي كانت فيها الأسعار مستقرة، يقول صاحب محل خضروات، عبدالباقي أحمد إن الإقبال على الخضروات ضعيف مقارنة بالأسعار التي باتت في متناول اليد، وكشف لـ(اليوم التالي) عن تراجع في أسعار الخضر بشكل عام، وقال إن كليو الطماطم بلغ 700 جنيه، وأن كليو البطاطس بلغ 500 جنيه، وأضاف: بلغ كيلو الجزر 500 جنيه، وكلية الفلفلية بـ500 جنيه، أما كليو الخيار فانخفض إلى 400 جنيه بدلاً عن 600 جنيه، وتابع أن سعر كيلو الليمون بـ500 جنيه، وتوقع صاحب المحل أن يسود العرض من الخضار دون أن يحدث أي شح فيه بالإضافة إلى تراجع المزيد بالنسبة للأسعار حتى تصبح في متناول الجميع وتسهل حركة الزبائن بالأسواق.

يقول عامل في ملحمة جنوب الخرطوم، فضل عدم ذكر اسمه إن أسعار اللحوم ظلت ثابتة دون أي انخفاض يذكر في أسعارها، كاشفاً في حديثه لـ(اليوم التالي) عن استقرار سعر كيلو العجالي بـ2400 جنيه، قائلاً إن سعر الكيلو الصافي منه بـ4000 جنيه، أما سعر كيلو الضأن فبلغ 4000 جنيه، وحول أسعار اللحوم في قادم الأيام قال: لا أعتقد أن تتراجع، وأشار إلى أن حركة البيع تنشط في الفترة الصباحية والمسائية، وقال إن نسبة الإقبال جيدة في كل الحالات.

بينما أوضح عامل في مركز توزيع الفراخ، توفيق التيجاني، أسباب استقرار أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق، قائلاً: معظم الشركات في حالة منافسة قوية وبالتالي هذا ما أسهم في استقرار أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق، لكن توفيق بحسب ما قاله لـ(اليوم التالي) إن أسعار اللحوم البيضاء تتراوح من شركة لأخرى، وبالتالي هناك سعر للكليو يبلغ 1800 جنيه وآخر بملغ 1600 جنيه.

الخرطوم: علي وقيع الله

صحيفة اليوم التالي