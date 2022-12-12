تراجع جديد لسعر الذهب في مصر





سجلت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 تراجعا جديدا، بعدما تراجع أمس الأول بنحو 50 جنيها مسجلا 1700 جنيه، فيما انخفض السعر اليوم مسجلا 1650 جنيها.

وهبط سعر الذهب عالميا بنحو 8 دولارات في مستهل اليوم في التعاملات الفورية، ليسجل 1789 دولارا للأوقية بحلول الساعة 10 صباحا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24، مستوى 1885 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21، نحو 1650 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18، 1414 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21 مستوى 13200 جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

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