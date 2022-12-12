مدرب المريخ السوداني يكشف عن”الوصفة الخاصة” لمباريات أبطال إفريقيا





يقول البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب المريخ، إنّ المجموعة الرابعة في دوري أبطال افريقيا قوية.

أعلن مدرب المريخ السوداني، عن وصفته لمواجهة تحديات مباريات دور المجموعات لأبطال إفريقيا، كاشفًا عن التعاقد مع لاعبين أجانب يقدّمون الإضافة الحقيقية، بجانب الاستفادة من المواهب الشابة في الفريق.

والأثنين، أوقعت القرعة المريخ السوداني في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك المصري، الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري.

وقال هيرون ريكاردو، إنّه لا توجد أيّ مباراة سهلة في المجموعة، مبينًا أنّ كلّ الفرق معروفة لديه.

وتابع” أندية مثل الترجي والوداد لها تاريخ كبير في إفريقيا”.

وأكمل” سنقدّم أفضل ما يمكن تقديمه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال افريقيا بداية من فبراير المقبل، وسنقاتل على حظوظنا بقوة”.

باج نيوز