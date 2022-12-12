نيمار ينشر حديثه مع لاعبي البرازيل بدون الحصول على إذن منهم





نشر نيمار، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب عقب خروج المنتخب البرازيلي من منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وعبر تطبيق “إنستغرام” نشر نيمار أجزاء من حوارات مع قائد المنتخب تياغو سيلفا وماركينيوس ورودريغو.

وكتب نيمار (30 عاما): بدون الحصول على إذن منهم. لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين.

ويحاول نيمار تشجيع زملائه عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر.

وخسر المنتخب البرازيلي 2 – 4 بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي، حيث أهدر ماركينيوس ورودريغو ركلتيهما.

ولم يلق نيمار باللوم على الثنائي، وكتب لماركينيوس، زميله بفريق باريس سان جيرمان: ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك. أنا معك دائما، أنت تعلم هذا.

فيما كتب نيمار لرودريغو (21 عاما، لاعب ريال مدريد إنه نجم وإنه في يوم ما سيجلب الكأس للبرازيل).

العربيه نت