الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً عند 71264.894 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مرتفعاً عند 71264.894 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع أمس الاثنين فقد انخفض حجم التداول من 1,646,998 جنيه الي 669,086 جنيهاً ، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 3,468 ورقة مالية إلي 134,025 ورقة مالية ، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 11 صفقة الى 2 صفقة .

وشهدت حركة الأسعار في القطاع الصناعى ارتفاع اسعار اسهم شركة النيل للاسمنت (ربك) المحدوده ، وفي قطاع الاستثمار والتنمية استقر أسعار الهجرة للصرافه المحدوده .

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