شبح رونالدو.. هل يدفع مبابي ثمن استفزاز ميسي؟





قاتلت من أجلها، قاتلت بشدة من أجل ذلك الحلم”، كانت تلك بعض كلمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي كتبها عقب خروج منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال قطر، بالخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

وعقب صافرة نهاية اللقاء، غادر قائد البرتغال أرض الملعب وحيدًا متجهًا إلى غرف خلع الملابس، وفي النفق المؤدي إليها لم يتمالك دموعه، مع ملاحقة الكاميرا له، في واحدة من اللقطات التي ستبقى محفورة في تاريخ كأس العالم.

وبعد أن عانى رونالدو من واحدة من أصعب اللحظات في مسيرته الاحترافية، قرر الاتجاه إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكتابة رسالة للجماهير، تفاعل معها العديد من الأسماء الرياضية البارزة، ومن بينهم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يخف مبابي يومًا إعجابه الشديد برونالدو، بل في فترة طفولته كانت غرفته الخاص تعج بصور النجم البرتغالي المعلقة على الحائط الذي كان يعد مثله الأعلى.

ورد مبابي بثلاث إيماءات على رسالة رونالدو، كانت التاج الخاص بالملك، واليد التي توجه الشكر، وأخيرًا الماعز “GOAT”، والتي ترمز إلى الأعظم على مر العصور”greatest of all time” باللغة الإنجليزية.

وحازت رسالة رونالدو على أكثر من 19 مليون إعجاب وملايين التعليقات، ولكن كانت الأنظار متجهة لرد مبابي الذي اعتبر مثيرا للجدل، خاصة أنه يوجه تحديًا خاصا لزميله في باريس سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تجرى المقارنات بينه وبين رونالدو حول اللاعب الأحق بلقب الأعظم على مر العصور.

وقد يؤدي رد مبابي إلى استفزاز النجم الأرجنتيني، الأمر الذي قد يؤثر على حظوظ مبابي في مونديال قطر الجاري.

ووصل المونديال إلى محطة نصف النهائي، حيث تستعد الأرجنتين بقيادة ميسي لمواجهة كرواتيا اليوم الثلاثاء، بينما تواجه فرنسا بقيادة مبابي، المغرب، غدًا الأربعاء.

ويخوض ميسي المونديال الأخير في مسيرته بحسب ما أعلن في تصريحات قبل انطلاق البطولة، ويكافح من أجل التتويج باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، والذي وإن توج به قد ينهي من خلاله أي نقاش مثار حول اللاعب الأفضل على مر العصور.

وبالفعل يقدم ميسي مستوى مميزا رفقة الأرجنتين في البطولة الجارية بتسجيل 4 أهداف حتى الآن، كما أن الاستفزازت تدفع ميسي لتقديم جهد مضاعف ومستوى أفضل، كما حدث أمام هولندا ردًا منه على استفزاز المدرب لويس فان جال وبعض من لاعبي الطواحين.

وقد يشهد نهائي المونديال مواجهة نارية بين فرنسا والأرجنتين، وحينها قد يكون لرد مبابي تبعاته في حسم هوية البطل بعد تحديه لميسي، فهل يدفع النجم الفرنسي الثمن؟

موقع كووورة