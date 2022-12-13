ارتفاع احتياطي الذهب بمنجم السكري إلى 11.1 مليون أونصة





قالت شركة “سنتامين للتعدين” الأسترالية المشغّلة لمنجم السكري للذهب في مصر، والمدرجة في بورصة لندن، إن حملات الحفر المحسنة لديها أدت إلى زيادة 1.3 مليون أوقية “أونصة” في منجم السكري للذهب مما رفع احتياطي الذهب في منجم السكري إلى 11.1 مليون أونصة.

وأكدت Centamin PLC اليوم الثلاثاء أنها عملت بشكل هادف على تنمية الموارد والاحتياطيات في مشروعها للذهب في منجم السكري في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارتن هورجان: “أضفنا ما يقرب من 2 مليون أوقية من إجمالي الاحتياطيات المعدنية على مدى العامين الماضيين، ولا نزال على ثقة من تحقيق المزيد من النمو في منجم السكري للذهب”.

بوابة فيتو