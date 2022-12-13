كأس العالم 2022.. مدرب فرنسا: المغرب لم يتأهل بالصدفة





أكد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن مواجهة المغرب صعبة، مشيراً إلى أنه لن يكون سهلاً التفوق على دفاع أسود الأطلس، الذي لم يستقبل أهدافاً في مباريات كأس العالم، سوى هدفاً واحداً جاء بالنيران الصديقة.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فرنسا والمغرب: “لست متفاجئاً بتأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم، الركراكي حقق إنجازاً رائعاً، وكان موفقاً للغاية في خياراته”.

وأضاف: “المنتخب المغربي يمتلك أقوى خط دفاع في البطولة، ونتمنى أن نجد حلولاً لاختراق مرماه، المغرب بالفعل لديه فرص اللعب في النهائي”.

وبشأن الحضور الجماهيري للمغرب، قال ديشامب: “لا أريد القول بأن هناك منافسة شرسة تنتظرنا في المدرجات، لكن نأخذ الأمر في الاعتبار، وجود عدد أكبر من الجماهير المغربية في المدرجات، لا يعني أن فريقها سيسجل عدداً أكبر من الأهداف”.

وأتم: “الشبه الوحيد بين منتخب فرنسا حالياً، والفريق المتوج بلقب كأس العالم 2018، أن كلاهما وصل إلى الدور نصف النهائي”.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، غداً الأربعاء، على ملعب البيت بقطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

البيان