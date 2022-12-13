بعد انتكاسة البرتغال في كأس العالم.. مفاجأة بشأن اعتزال رونالدو





كشفت تقارير برتغالية، مفاجأة تتعلق بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وموقفه من الاعتزال.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن بطولة كأس العالم 2022 هي الأخيرة لرونالدو مع منتخب بلاده البرتغال، بحكم عمره حيث يبلغ حالياً 37 عامًا.

وبحسب صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية، فإن رونالدو لن يعتزل اللعب الدولي، مشيرة إلى أن اللاعب البرتغالي يعتزم المشاركة مع البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية 2024، حتى حال استمرار فيرناندو سانتوس المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال، الذي استبعده من التشكيل الأساسي خلال مباريات بطولة كأس العالم الجارية، التي ودعها البرتغال مؤخراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يعلم أن عدم مشاركته بشكل منتظم مع مانشستر يونايتد، أثر سلباً على مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال قطر.

وكان منتخب البرتغال ودع كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي على يد المغرب، بعد الخسارة أمام أسود الأطلس بهدف دون رد، جاء عن طريق يوسف النصيري.

البيان