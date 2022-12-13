كريستيانو رونالدو يحسم قرار اعتزاله الدولي





تحدث تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة أنباء الاعتزال الدولي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

قرار اعتزال رونالدو

وزعمت بعض التقارير بأن كريستيانو رونالدو ينوي الاعتزال الدولي عقب الخروج من كأس العالم 2022 المقام في قطر، إثر الخسارة بهدف دون رد أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وحسب برنامج “كواترو” الإسباني، فإن أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو غير صحيحة، حيث ينوي صاروخ ماديرا، الاستمرار مع منتخب البرتغال حتى يورو 2024.

ويعتقد كريستيانو رونالدو أنه يستطيع مساعدة المنتخب البرتغالي في عمر 39 عاما، على شاكلة مشاركة زميله بيبي بنفس السن في كأس العالم 2022.

رسالة رونالدو

ووجه كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، رسالة جديدة عقب الخروج من كأس العالم “قطر 2022”.

وخسر المنتخب البرتغالي بهدف دون رد أمام المغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة مكتوبا عليها “هناك 3 جوانب للواقع، وهي: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر”.

فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل عدة أسابيع، عقب إجراء اللاعب لحوار تلفزيوني مع مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

البيان