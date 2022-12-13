كأس العالم 2022، زلاتان إبراهيموفيتش يحدد بطل المونديال





كأس العالم 2022، تكهن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي بهوية المنتخب الفائز بلقب مونديال قطر.

مباريات كأس العالم 2022

ويتبقى على انتهاء منافسات كأس العالم 2022، أربع مباريات، حيث يلعب منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا الليلة، بينما يلتقي منتخب فرنسا حامل اللقب أمام المغرب مفاجأة البطولة، غدا الأربعاء.

وأثار زلاتان إبراهيموفيتش الجدل في تصريحات صحفية: “البطل معروف بالفعل، والقدر مكتوب، أنتم تعرفون ما أقصد، أعتقد أن ميسي سيرفع كأس العالم هذه المرة”.

وأضاف النجم السويدي على هامش مشاركته في معسكر إعدادي مع فريقه في دبي: “الجماهير تحب المفاجآت، لكنني لا أعتبر تأهل المغرب لنصف النهائي مفاجأة، لأنني أعلم أنهم فريق جيد قبل انطلاق البطولة”.

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وسبق أن أعلن زلاتان إبراهيموفيتش عن دعم المنتخب الأرجنتيني فيما تبقى من منافسات بطولة كأس العالم، المقامة في قطر، وأنه يتمنى فوز منتخب التانجو بلقب مونديال 2022.

وقال زلاتان في تصريح نقلته صحيفة ريكورد “أتمنى فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم بسبب ليونيل ميسي”.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سبق له اللعب بجانب ليونيل ميسي، في صفوف برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

من ناحية أخرى، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد مباراة المغرب وفرنسا التي تجمعهما في نصف نهائي مونديال قطر، الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

إنجاز المغرب في المونديال

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا في النسخة الحالية من كأس العالم 2022، بعدما وصل إلى المربع الذهبي عقب الفوز على منتخب البرتغال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

وتنطلق مباراة المغرب وفرنسا غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في استاد البيت ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونجح منتخب المغرب في التأهل لدور نصف النهائي في مونديال قطر لكرة القدم، في إنجاز غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي، حيث سيكون الأول في تحقيق هذا الإنجاز بعدما أخفقت الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) في تجاوز ربع النهائي سابقًا.

وبات منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصعد لربع ونصف نهائي كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق لمنتخب المغرب أن كان رابع منتخب أفريقي يصعد للدور ربع النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد منتخبات، الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، المغرب 2022.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

كأس العالم 2022، وتنقل مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب فرنسا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات بطولة كأس العالم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

بوابة فيتو