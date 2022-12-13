كأس العالم 2022، بايرن ميونخ يكشف موقفه الرسمي من ضم حارس كرواتيا





كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية التعاقد مع حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، بعد تعرض مانويل نوير لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

إصابة نوير

ويغيب نوير عن بقية الموسم بعد تعرضه لكسر في الساق أثناء التزلج خلال العطلة الشتوية الحالية واضطر للخضوع لعملية جراحية.

وسيكون البديل الفوري الحارس الاحتياطي سفين أولريتش، الذي تولى حراسة عرين بايرن بالفعل في 8 مباريات خلال الموسم الحالي، عندما غاب نوير عن الفريق البافاري بسبب معاناته من مشكلة في الكتف.

موقف بايرن ميونخ من ليفاكوفيتش

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء: “الرجل الذي تصدى للبرازيل سيظل دائما بطلا بالنسبة لي، ليفاكوفيتش يستحق الإشادة، مثل هذا الحارس ينبغي أن يلعب في ناد كبير”.

وأضاف “لا يساورني أي شك بأن الوضع سيصبح كذلك في الموسم الجديد، ولكن في نفس الوقت هو ليس في نطاق اهتمامنا”.

ورفض كان التعليق على التكهنات بشأن سعي بايرن للتعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال: “لقد خسرنا حارس مرمانا قبل نهاية العام، الأمر مفجع لأنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، هي خسارة حقيقية للفريق”.

وأضاف: “نؤمن بأن عملية تعافيه ستسير بشكل جيد وكذلك عودته، ولكن حاليا علينا أن نحل مسألة البديل، إنه أمر مؤقت، مانويل سيعود”

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، ذكرت محطة (سكاي سبورتس) أن مسؤولي بايرن ميونخ قد بدأوا بالفعل مفاوضات مع وكيل ليفاكوفيتش، الذي لديه عقد مع فريق دينامو زغرب الكرواتي حتى يونيو 2024.

وجذب ليفاكوفيتش الأنظار إليه خلال نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، بعد تصديه لأكثر من ركلة ترجيح خلال لقائي منتخب كرواتيا ضد منتخبي اليابان والبرازيلي في دوري الـ16 والثمانية على الترتيب، ليقود الفريق لبلوغ الدور قبل النهائي ومواجهة منتخب الأرجنتين في وقت لاحق اليوم.

من جانبه، قال وكيل أعمال ألكسندر نوبل، حارس مرمى بايرن ميونخ، المعار هذا الموسم لفريق موناكو الفرنسي، إن النادي لم يتصل به حتى الآن، لكن الحارس أشار إلى أنه لن يعود لحامل لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء.

بوابة فيتو