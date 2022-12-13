كأس العالم 2022، ميسي يحقق رقما مميزا جديدا





تمكن الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، من تحقيق رقم مميو خلال بطولة كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

الأرجنتين وكرواتيا

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وسيلتقي الفائز من الأرجنتين وكرواتيا، مع المتأهل من مباراة المغرب وفرنسا التي ستقام غدا الأربعاء في استاد البيت، في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

رقم ميسي المميز

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد أكمل ميسي 11 تمريرة لكسر الخطوط الدفاعية في منطقة جزاء الخصم خلال مونديال قطر، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميسي يتصدر القائمة، برصيد 11 تمريرة، يليه البرازيلي لوكاس باكيتا (7 تمريرات)، والصربي دوسان تاديتش (6 تمريرات)، والبرتغالي برونو فرنانديز (6 تمريرات)، والإسباني بيدري جونزاليس (6 تمريرات).

تشكيل الأرجنتين المتوقع

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا- نيكولاس أوتاميندى- ماركوس أكونيا- ليساندرو مارتينيز.

الوسط: ماك أليستر- أنخيل دي ماريا- رودريجو دى بول.

الهجوم: ليونيل ميسي- لاورتاو مارتينيز- جوليان ألفاريز.

تشكيل كرواتيا المتوقع

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانوفيتش، ديان لوفرين، يوشكو جفادريول، بورنا سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ماريو باساليتش، أندريا كراماريتش، إيفان بيريسيتش.

حكم مباراة الأرجنتين وكرواتيا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن حكم مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم 2022، المقامة الآن على الأراضي القطرية وتختتم فعالياتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

واختارت لجنة الحكام بالفيفا الحكم الإيطالي المخضرم دانييلي أورساتو لإدارة مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا، ويساعده الثنائي الإيطالي كيرو كاربوني وأليساندرو جيلاتيني.

ويتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” كل من، الإيطالي ماسيميليانو إيراتي ويساعده باولو فاليري وكاترين نيسبيت ووجوان سوتو.

بوابة فيتو