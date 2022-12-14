بالفيديو.. “مجومبا” المشجع المنحوس يظهر بقميص كرواتيا ويعلق بشأن تشجيع المغرب أمام فرنسا!





اكتسب المشجع العماني محمد الحجري الملقب بـ “مجومبا”، شهرة واسعة كما لفت الأنظار حوله خلال مونديال قطر 2022، بسبب ما عرف عنه بـ “النحس” الذي يحل على أي منتخب يشجعه، ليصبح الخاسر.

وفي أحدث ظهور لـ “مجومبا”، كان قبل الخسارة التي منيت بها كرواتيا أمام الأرجنتين، بثلاثية دون رد، حيث ظهر بقميص منتخب كرواتيا، في مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام نظيره راقصى التانجو، وبالتالي ودعت كرواتيا المونديال بشكل رسمى .

وظهر في مقطع فيديو، وهو يرد على سؤال وجه إليه، بشأن الشهرة الواسعة التي حظي بها خلال المونديال، فجاء رده: “قصة عظيمة وما بتنحكي”.

​​​​​وأضاف، “كل فريق أشجعه يطلع، والله تعبت يا شباب، كل فريق أشجعه من يوم ما وصلت للمونديال، فاليوم يمكن الضحية التاسعة،كرواتيا”.

وطالبه المشجعون حوله، بعدم تشجيع المغرب أمام فرنسا في مباراة اليوم، فرد: “بحاول ما ، لأني شجعت إسبانيا والبرتغال ضد المغرب، وعدت المغرب”.

وتعهد “مجومبا”، بأنه اليوم لن يرتدي زي المغرب أمام فرنسا.

صحيفة المرصد