إنحسار نسبة الإصابة بحمى الضنك بشمال كردفان





انحسرت نسبة الإصابة بحمى الضنك بولاية شمال كردفان ، و بحسب إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بأن حالات الإشتباه الجديدة بلغت صفر تراكمي ، حالات الاشتباه “955” و الوفيات “14” و الحالات بعنبر العزل “2”

ووجهت إدارة الطوارئ الصحية المواطنين بتفادي خطر الإصابة بحمى الضنك ، ومكافحة البعوض بالطرق التقليدية أو الكيميائية بجانب عزل المريض داخل ناموسية ليلاً و نهاراً في إشارة إلى أن البعوض الناقل نهاري النشاط ، بالإضافة إلى إرتداء ملابس ذات أكمام طويلة للوقاية من لسعات البعوض .

و كشف أمين عام منظمة عروس الرمال للتنمية والتدريب عبدالعظيم محمد الحسن ، في حديث لـ” اليوم التالي” تأسيس منصة “الأبيض في القلب” بمشاركة عدد من المنظمات والجيش والدعم السريع والشرطة والأمن الوطني

ونوه ، لتمكن المنظمة من إجراء عمليات الرش والتوعية والإرشاد من منزل إلى منزل عقب تقسيم المدينة إلى قطاعات بقيادة فرق مشتركة من الجهات المشاركة في المنصة .

بجانب رش جميع المدارس والمساجد والأندية والمخابز ، و عدد من المؤسسات الحكومية والمدارس الخاصة ، عبر الطيران في مناطق الأبيض ،بارا ، ام دم حاج أحمد ،الرهد ،و ام روابة والذي أفلحت فيه المنظمة باستجلاب الطائرة .

ولفت لمساهمة أمانة الحكومة شمال كردفان بالسكن والإعاشة لطاقم الطائرة .

اليوم التالي