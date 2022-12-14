كأس العالم 2022، وفاة حارس أمن في ملعب لوسيل بـ قطر





كأس العالم 2022، فارق حارس أمن من ضمن طاقم تأمين ملاعب المونديال، الحياة بعد أن تعرض لسقوط خطير أثناء تأدية واجبه في استاد “لوسيل”، خلال مباراة الأرجنتين في ربع النهائي ضد هولندا.

وفاة حارس أمن في مباراة هولندا والأرجنتين بكأس العالم

وجاء في بيان صادر عن اللجنة العليا القطرية: “يوم السبت 10 ديسمبر، تعرض جون نجاو كيبو، حارس الأمن في استاد لوسيل، لسقوط خطير أثناء قيامه بواجبه، حضرت الفرق الطبية بالملعب إلى مكان الحادث على الفور، وقدمت العلاج الطارئ قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد الطبي عبر سيارة الإسعاف، يؤسفنا أن نعلن أنه على الرغم من جهود الفريق الطبي، توفي في المستشفى يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، بعد أن ظل في وحدة العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام”.

وأضاف: “نرسل خالص تعازينا لأسرته وزملائه وأصدقائه في هذا الوقت العصيب، يقوم منظمو البطولة القطرية بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى السقوط على وجه السرعة، وسيقدمون مزيدًا من المعلومات في انتظار نتيجة التحقيق، كما سنعمل على ضمان حصول عائلته على جميع المستحقات والأموال المستحقة”.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

وتنطلق مباراة المغرب وفرنسا اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في استاد البيت ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لـ مباراة المغرب وفرنسا

وتنقل مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب فرنسا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات بطولة كأس العالم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث سيتم نقل المباراة على القناة المفتوحة بجانب قناتي 1 Bein sport max، وBein sport max 2، بجانب بثها على قناة الكأس القطرية.

كما تملك قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD حق إذاعة مباريات المغرب عبر الشاشة الأرضية.

مباراة المغرب وفرنسا

منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.

أما منتخب فرنسا، فواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي.

حكام مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022

كأس العالم 2022، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تكليف الحكم المكسيكي سيزار راموس بإدارة مباراة المغرب وفرنسا، في نصف نهائي المونديال والتي تقام اليوم الأربعاء على ملعب استاد البيت.

وأسند فيفا مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، إلى المكسيكي سيزار راموس، ويعاونه مواطناه ألبرتو مورين مساعد أول، وميجيل لونا هرنانديز مساعد ثان، والفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكم رابع، ومواطنه خورخي أوريجو حكم خامس.

وعين فيفا على تقنية الفيديو في مباراة المغرب وفرنسا، الكندي درو فيشر، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو، وعلى الـ VAR لتقنية التسلل، والبرازيلية نيزو باك، وللدعم الأمريكي أرماندو فياريال، ومواطنه كوري باركو، والمكسيكي فيرناندو جيريرو.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام فرنسا

ومن المتوقع في مباراة المغرب وفرنسا، أن يلعب أسود الأطلس بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عطية الله – رومان سايس – جواد الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

فيما يلعب منتخب فرنسا أمام المغرب بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- رفائيل فاران- دايوت أوباميانكو – جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو – أنطوان جريزمان – أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي – أولفييه جيرو – عثمان ديمبلي

بوابة فيتو