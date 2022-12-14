رسالة قوية للسيسي عن مستجدات قضية سد النهضة من واشنطن





قضية سد النهضة، أكد الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت الذي يهدف الى صون أمنها المائى من خلال إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخية لمياه النيل إلى مصر، اخذًا في الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.

وقد عبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لأبعاد قضية سد النهضة، ولشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامتة بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معربًا عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين.

وكذلك التطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مؤكدًا الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا

قضية سد النهضة، كما تناولت المناقشات مع أعضاء مجلس النواب الأمريكى من القيادات الجمهورية مستجدات قضية سد النهضة.

بوابة فيتو