قطع في الرباط الصليبي يُنهي موسم المهاجم برويا مع تشلسي





سيغيب المهاجم الألباني أرماندو برويا عن صفوف تشلسي الإنجليزي حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال مباراة ودية الأحد.

تعرض للاصابة بعد اصطدامه مع إيزري كونسا مدافع أستون فيلا في الشوط الأول خلال الخسارة 1-0 في أبوظبي.

صرخ اللاعب البالغ 21 عامًا من الألم وأمسك بركبته اليمنى قبل أن يتم إخراجه على حمّاله.

وأكد تشلسي الأربعاء في بيان أن “نتائج الفحوصات أظهرت للأسف تمزقًا في الرباط الصليبي الأمامي ما سيستلزم جراحة”.

وتابع “بعد الجراحة، سيعمل أرماندو عن كثب مع القسم الطبي بالنادي أثناء إعادة تأهيله ومن المتوقع أن يغيب عن الفترة المتبقية من موسم 2022-2023”.

وأحرز برويا الذي تألق في ساوثمبتون الموسم الماضي على سبيل الاعارة، هدفًا واحدًا في 18 مباراة مع تشلسي هذا الموسم.

يعود النادي اللندني إلى المنافسات بعد كأس العالم بمباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث في 27 ديسمبر.

وخسر فريق المدرب غراهام بوتر أربع من آخر خمس مباريات في جميع المسابقات قبل توقف الموسم في نوفمبر قبل كأس العالم ويحتل المركز الثامن.

البيان