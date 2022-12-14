رونالدو، الظهور الأول للدون في ريال مدريد





رونالدو، ظهر قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في مقر تدريبات نادي ريال مدريد قبل التوقيع لناديه الجديد في الأيام القليلة المقبلة وبعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ناديه السابق.

رونالدو يظهر في تدريبات ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد كان سعيدًا بمساعدة كريستيانو رونالدو عندما طلب منهم التدرب في الفالديبيباس اليوم.

Imageرونالدو في ريال مدريد، فيتو

قرار اعتزال رونالدو

وزعمت بعض التقارير بأن كريستيانو رونالدو ينوي الاعتزال الدولي عقب الخروج من كأس العالم 2022 المقام في قطر، إثر الخسارة بهدف دون رد أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وحسب برنامج “كواترو” الإسباني، فإن أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو غير صحيحة، حيث ينوي صاروخ ماديرا، الاستمرار مع منتخب البرتغال حتى يورو 2024.

ويعتقد كريستيانو رونالدو أنه يستطيع مساعدة المنتخب البرتغالي في عمر 39 عاما، على شاكلة مشاركة زميله بيبي بنفس السن في كأس العالم 2022.

رسالة رونالدو

ووجه كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، رسالة جديدة عقب الخروج من كأس العالم “قطر 2022”.

وخسر المنتخب البرتغالي بهدف دون رد أمام المغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة مكتوبا عليها “هناك 3 جوانب للواقع، وهي: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر”.

فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

رونالدو ، وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل عدة أسابيع، عقب إجراء اللاعب لحوار تلفزيوني مع مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

بوابة فيتو