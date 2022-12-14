الهلال يؤكد قدرته على الصمود في الأبطال





علق هيثم السوباط المتحدث الرسمي لنادي الهلال، على قرعة الفريق السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتواجد الهلال في مجموعة واحدة رفقة الأهلي المصري وصيف البطل، وصن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني، وقال السوباط “نلعب ضمن مجموعة كبيرة، نحترم الأهلي ونعرف قيمته جيدا”، وأضاف “القطن الكاميروني ضيف جديد على هذه المجموعة، لكنه أيضاً خصم كبير”، وتابع “الأهلي وصن داونز من كبار الأندية وكذلك الهلال فريق كبير، وبالتالي الكبير لا يهاب مواجهة الكبار”، وشدد “الهلال السوداني هذا الموسم أكثر جاهزية بفضل صفقاته الجديدة تحت قيادة مدير فني مميز”، وأتم “نحن جاهزون لخوض منافسات هذه البطولة، جميع الفرق في المجموعة حظوظها متكافئة”.

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