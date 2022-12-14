كأس العالم 2022، أصالة تدعم منتخب المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي المونديال





كأس العالم 2022، عبرت المطربة أصالة عن دعمها لمنتخب المغرب في مباراته الليلة ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكتبت أصالة في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر لدعم فريق المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022: لأخوتنا وأحبّتنا اللي قدّ مافرّحونا زادونا فخر وإعتزاز بقوميّتنا بلغتنا بكلّ شعور مشترك بينّنا.. كلّ التّوفيق ياشباب عم ندعي لكم ونتمنّى لكم الفوز لنحتفل أحلى وأجمل إحتفال #المغرب_فرنسا #المغرب”.

مباراة المغرب وفرنسا اليوم في كأس العالم

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم، المواجهة القوية التي تجمع المغرب ضد فرنسا، في نصف نهائي مونديال قطر، والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على الأراضي القطرية المستضيفة لـ كأس العالم 2022،.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

وتنقل مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب فرنسا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات بطولة كأس العالم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث سيتم نقل المباراة على القناة المفتوحة بجانب قناتي 1 Bein sport max، وBein sport max 2، بجانب بثها على قناة الكأس القطرية.

كما تملك قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD حق إذاعة مباريات المغرب عبر الشاشة الأرضية.

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ويسعى منتخب المغرب لمواصلة مشواره وإنجاز التاريخي في النسخة الحالية من كأس العالم 2022، بعدما وصل إلى المربع الذهبي عقب الفوز على منتخب البرتغال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام فرنسا

ومن المتوقع في مباراة المغرب وفرنسا، أن يلعب أسود الأطلس بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عطية الله – رومان سايس – جواد الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع لمواجهة المغرب

فيما يلعب منتخب فرنسا أمام المغرب بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- رفائيل فاران- دايوت أوباميانكو – جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو – أنطوان جريزمان – أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي – أولفييه جيرو – عثمان ديمبلي.

بوابة فيتو