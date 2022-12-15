إصابة شاب صيني بشلل في وجهه بسبب كأس العالم





تعتبر فترة كأس العالم وقتًا مثيرًا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، إلا أن متابعة المباريات بأكملها تمثل تحديًا كبيرًا وقد تكون أمرًا ضروريًّا بالنسبة للمتابعين المتعصبين.

كأس العالم يصيب صيني بشلل

لكن هذا لا يعني التضحية بالنوم لليال متتالية لمشاهدة المباريات، وهو الأمر الذي تسبب في نهاية سيئة لشاب صيني.

وأصيب شاب صيني يبلغ من العمر 26 عامًا بشلل في الوجه، بعد قضاء بضع ليال لمدة أسبوع في مشاهدة مباريات كأس العالم.

وشاهد الشاب الذي يُدعى “كاو” وهو من ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين، جميع مباريات كأس العالم يوميًّا لمدة أسبوع دون نوم، حتى أصيب بشلل في وجهه.

ورغم عدم تأهل الصين لكأس العالم هذا العام، إلا أن “كاو” كان مهتمًا بالذهاب إلى منزله بعد مغادرة العمل ومشاهدة المباريات من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا ثم الذهاب إلى العمل بعد ذلك بساعتين.

ولم يدرك الرجل أن قلة النوم ستؤثر سلبًا على صحته، قائلا “نمت لمدة ساعتين فقط بعد مشاهدة إحدى المباريات، وعندما استيقظت شعرت بالتعب الشديد، لم أهتم للأمر كثيرًا ولكن بعد فترة لم تتحسن حالتي وأثرت على عملي”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث شعر “كاو” باعوجاج في شفتيه، كما أصبح غير قادر على تحريك جفنيه، واعتقد الرجل أن الأمر مؤقت وأن هذه الأعراض ستزول، إلا أن الحالة ازدادت سوءًا وبدأت تؤثر على عمله، لذا قرر الذهاب إلى المستشفى.

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وبمجرد الذهاب للمستشفى، تم تشخيص “كاو” بإصابته بشلل في الوجه مع ضرورة الخضوع لعلاج مُخصص للتخفيف من الأعراض، وأشار الأطباء إلى أن قلة النوم لفترة طويلة بالإضافة إلى الطقس البارد، تسببت في إصابته بالشلل.

بوابة فيتو