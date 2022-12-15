مصر تكتشف حقلاً كبيراً للغاز في البحر المتوسط





أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس عن كشف كبير للغاز في حقل النرجس بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الاحتياطيات.

وأكد الوزير المصري في رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم: “سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد و حقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله”.

وقال الوزير خلال كلمته أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منها لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.

وكانت شركة شيفرون قد أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى “نرجس 1X “، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.

وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعى بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.

البيان