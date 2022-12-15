مارتينيز: الفوز بكأس العالم؟ سنقاتل من أجل ميسي





أكد حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، أن لاعبي التانغو سيقاتلون من أجل تتويج زميلهم ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: “خضنا جميع المباريات مثل النهائيات بداية من مباراة المكسيك في دور المجموعات، من الصعب أن نصدق ما قدمناه خلال هذا المونديال بعد الخسارة في أول مباراة أمام السعودية، لكننا فعلناها ونجحنا في العودة، ولدينا الاستعداد لتقديم المزيد”.

وتابع: “هناك من يقول أن ميسي لا يركض كثيراً في المباريات، لكنهم نسوا أنه يصنع الفارق عندما يمتلك الكرة بين أقدامه، نحن فخورون بوجوده معنا”.

وأتم مارتينيز تصريحاته، قائلاً: “أعشق ميسي، هو يقدم كل ما لديه من أجل الأرجنتين، ومن جانبنا سنقاتل على اللقب مثل الأسود من أجله”.

وكان منتخب الأرجنتين تخطى نظيره الكرواتي العنيد في الدور نصف النهائي وصعد للمباراة النهائية التي سيلتقي فيها مع منتخب فرنسا بطل نسخة 2018.

ويقام نهائي كأس العالم 2022 الأحد المقبل على ملعب لوسيل بدولة قطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

البيان