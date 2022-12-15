ريال مدريد يتعادل وديا مع ليجانيس استعدادا لعودة الدوري





ريال مدريد، تعادل نادي ليجانيس أمام نادي ريال مدريد بهدف لكل فريق، وأتي اللقاء في إطار استعداد الفريقين لعودة الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء عودة كريم بنزيما نجم الفريق ونجم منتخب فرنسا الذي قد أصيب مع منتخب بلاده في تحضيرات كأس العالم.

وأقيم اللقاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الملعب البديل الخاص بنادي ريال مدريد.

ريال مدريد

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة خلف المتصدر برشلونة بنقطتين والذي يمتلك في رصيده 37 نقطة، وخاض نادي ريال مدريد اخر لقاء له في بطولة الدوري أمام نادي قادش في العاشر من نوفمبر الشهر الماضي.

وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف وأحرز أهداف الملكي،توني كروس،إيدير ميليتاو، ويواجه ريال مدريد في الجوله المقبلة نادي بلد الوليد خارج ملعبه نهاية الشهر الحالي

نادي ليجانيس

بينما يشارك نادي ليجانيس في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة،بفارق 9 نقاط عن المتصدر إيبار والذي يمتلك في رصيده 36 نقطة.

رونالدو يظهر في تدريبات ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد كان سعيدًا بمساعدة كريستيانو رونالدو عندما طلب منهم التدرب في الفالديبيباس اليوم.

قرار اعتزال رونالدو

وزعمت بعض التقارير بأن كريستيانو رونالدو ينوي الاعتزال الدولي عقب الخروج من كأس العالم 2022 المقام في قطر، إثر الخسارة بهدف دون رد أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وحسب برنامج “كواترو” الإسباني، فإن أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو غير صحيحة، حيث ينوي صاروخ ماديرا، الاستمرار مع منتخب البرتغال حتى يورو 2024.

ويعتقد كريستيانو رونالدو أنه يستطيع مساعدة المنتخب البرتغالي في عمر 39 عاما، على شاكلة مشاركة زميله بيبي بنفس السن في كأس العالم 2022.

رسالة رونالدو

ووجه كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، رسالة جديدة عقب الخروج من كأس العالم “قطر 2022”.

وخسر المنتخب البرتغالي بهدف دون رد أمام المغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة مكتوبا عليها “هناك 3 جوانب للواقع، وهي: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر”.

فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

رونالدو ، وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل عدة أسابيع، عقب إجراء اللاعب لحوار تلفزيوني مع مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

بوابة فيتو