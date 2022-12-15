نهائي كأس العالم 2022، كريم بنزيما يدعم منتخب فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين

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نهائي كأس العالم 2022، كشف مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، عن السماح للنجم كريم بنزيما بالذهاب إلى قطر لمؤازرة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر، المقرر له يوم الأحد المقبل، على استاد لوسيل.

كريم بنزيما

ولم يتضح حتى الآن موقف كريم بنزيما من التواجد في استاد لوسيل لدعم منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

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السيرة الذاتية لسيمون مارتشنياك

أعلن الاتحاد الدولي فيفا، اليوم الخميس، عن حكم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 المقام في قطر بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا، ووقع الاختيار علي البولندي سيمون مارتشنياك.

من مواليد 1981، حيث يبلغ من العمر 41 عامًا في العاصمة البولندية وارسو.

وتقلد الشارة الدولية من الفيفا في عام 2011،أي بعد دخوله مجال التحكيم ب 9 سنوات.

وأدار سيمون خلال مسيرته التحكيمية العديد من المباريات الهامة في الكرة الأوروبية تخطي عدد مبارياته 550 مباراة.

وأشهر مارتشنياك خلال مسيرته أكثر من ألفين بطاقة صفراء، و73 بطاقة حمراء مباشرة، و67 بطاقة حمراء بعد إنذارين، واحتسب أكثر من مائتي ركلة جزاء في جميع مبارياته.

وسبق وأدار مباريات عديدة في الدوريات العربية، في الدوري السعودي،والدوري القطري،والدوري الإماراتي.

وأدار 3 مباريات في بطولة كأس العرب الأخيرة، الأولى بين قطر والبحرين، والثانية بين الجزائر ولبنان، والثالثة بين قطر والجزائر.

وأشهر خلال بطولة كأس العرب 13 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين.

وأدار مباراتين في كأس العالم 2018، بين الأرجنتين وأيسلندا، والثانية بين ألمانيا والسويد، وأشهر في اللقاء الثاني 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

وقاد نهائي السوبر الأوروبي تحكيميًا في موسم 2018-2019 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وأدار 35 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أشهر خلالهم أكثر من مائة بطاقة صفراء، و4 حمراء واحتسب 15 ركلة جزاء.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات الدور النهائي عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HD ضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم قطر 2022 تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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