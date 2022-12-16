“فيفا” يعلن توسيع مسابقة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا





أعلن رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن توسعة مسابقة كأس ‏العالم للأندية، لتشمل 32 فريقا، وذلك اعتبارا من عام 2025.‏

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: “ستقام كأس العالم للأندية الجديدة للرجال في عام 2025 وستضم 32 فريقا، البطولة المكونة من 32 فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل كأس العالم الحالية”.

وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة: “ستقام كأس العالم للأندية الجديدة للرجال في عام 2025 وستضم 32 فريقا، البطولة المكونة من 32 فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل بطولة كأس العالم الحالية”.

وكان رئيس “فيفا” قد خطط لتوسعة مسابقة كأس العالم للأندية في أواخر عام 2017، إذ كان من المقرر أن تقام في الصين في عام 2021 مع 24 فريقا، إلا أنه تم تأجيل البطولة بسبب مشكلات ناجمة عن انتشار جائحة “كورونا”.

وشدد إنفانتينو على أن البطولة ذات المظهر الجديد “ستكون أكبر مما كان مخططا له في البداية”.

من ناحيته أخرى، أشار رئيس “فيفا”، جياني إنفانتينو، في المؤتمر الصحفي، اليوم، إلى أن بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل، بشكلها الحالي، ستقام في المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط 2023.

وكان المغرب استضاف البطولة في 2013، ومرة أخرى في 2014، بينما أقيمت النسخة الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير، حيث فاز بها فريق تشيلسي

سبوتنيك