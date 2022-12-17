مؤشر قوي على اقتراب رونالدو من النصر السعودي





كشفت قنوات SSC الرياضية السعودية أمس الجمعة عن اقتراب انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لروسيا اليوم، أكدت قناة “SSC” الرياضية، أن “هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلا للاعب الأرجنتيني، بيتي مارتينيز، في النصر”.

وتم ربط ذلك بعدم ارتداء أي لاعب في فريق النصر القميص رقم (7)، خلال مباراته أمام مضيفه الرائد (1-4) أمس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يلعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، العائد من الإصابة، بالرقم (7) كما اعتاد دائما رفقة العالمي، بل ارتدى القميص (77).

ويتدرب كريستيانو رونالدو (37 عاما) حاليا في منشآت ريال مدريد، في انتظار استقراره على وجهته الجديدة، بعد أزمته مع مانشستر يونايتد التي انتهت برحيله عن فريق “الشياطين الحمر”.

يذكر أن النجم البرتغالي ودع بالدموع نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع منتخب بلاده عقب الهزيمة أمام المغرب (0-1) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

صحيفة البيان