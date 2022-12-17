كأس العالم 2022، أشرف داري يسجل هدف تعادل المغرب في مرمى كرواتيا





سجل أشرف داري هدف تعادل منتخب المغرب في مرمى كرواتيا في الدقيقة 9 لتصبح النتيجة 1/1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022، والتي تقام على إستاد خليفة الدولي.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي – جواد الياميق – أشرف داري- يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أمرابط – بلال الخنوس – عبد الحميد الصابيري.

الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – يوسف النصيري.

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش.

الدفاع: جوزيب ستانيتش – جوزيب سوتالو – يوشكو جفارديول – بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش – لوفر ماير.

الهجوم: ميسلاف أورسيتش – إيفان بيريسيتش – ماركو ليفايا.

أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال

ونجح منتخب المغرب في التأهل لدور نصف النهائي في مونديال قطر لكرة القدم، في انجاز غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي، حيث سيكون الأول الذي حقق هذا الإنجاز بعدما أخفقت الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) في تجاوز ربع النهائي سابقًا.

وبات منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصعد لربع ونصف نهائي كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق لمنتخب المغرب أن كان رابع منتخب أفريقي يصعد للدور ربع النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد منتخبات، الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، المغرب 2022.

العربيه نت