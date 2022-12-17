رياضية

منتخب فرنسا بالقوة الضاربة في مرانه الختامي لنهائي المونديال

2022/12/17
منتخب فرنسا
Soccer Football - World Cup - Final - France v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - July 15, 2018 FranceÕs Hugo Lloris lifts the trophy as they celebrate after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach

شارك رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي وكينجسلي كومان في مران منتخب فرنسا اليوم السبت استعدادا لنهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين غدا الأحد بعد غيابهم عن مران الجمعة بسبب المعاناة من الإصابة بفيروس.

وبدأ اللاعبون الثلاثة المران الذي كان مفتوحا لمتابعة الصحفيين في أول 15 دقيقة.

وظهر في المران أيضا لاعب الوسط أوريلين تشواميني والظهير الأيسر تيو هرنانديز بعد غيابهما عن مران الجمعة بسبب كدمتين أعلى الساق والركبة على الترتيب، وشارك اللاعبان مع باقي أفراد التشكيلة.

البيان

2022/12/17