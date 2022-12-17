الفاو توقع اتفاقية لصالح (20) ألف من صغار المزارعين والرعاة في السودان





وقّعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والسفارة الملكية النرويجية في الخرطوم، اتفاقية بقيمة (15) مليون دولار، لمصلحة (20) ألف من صغار المزارعين والرعاة “في مواجهة تغير المناخ في السودان”.

وقال بيان صادر من الفاو تلقته (الصيحة)، إن السودان يعتبر من بين دول الساحل العشر في أفريقيا ذات المناخ الاستوائي شبه الجاف، ويساهم القطاع الزراعي بحوالي (35- 40%) من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من (80%) من السكان، غالبيتهم من صغار المزارعين والرعاة الزراعيين والرعاة.

وحدّد البيان التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في السودان بالاستخدام المنخفض للبذور عالية الجودة والسلالات الحيوانية المحسّنة وسط المزارعين والرعاة الريفيين “مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية الإجمالية وكذلك فرص الوصول إلى الأسواق وتحسين سلاسل القيمة”.

وقال البيان في الخصوص: “مع ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والصدمات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة معرّضين بشدة لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي”.

وتُعد سلامة النظام البيئي الطبيعي في السودان وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق تنمية مستدامة ومرنة في مواجهة تغير المناخ للتصدي التحديات.

ووفق ما جاء في البيان، فإن المشروع يجيئ لتعزيز قدرات النظام البيئي لمستجمعات المياه ولتطوير سلسلة القيمة الزراعية القادرة على التكيف مع المناخ للسلع الزراعية الرئيسية، والوصول إلى الأسواق وإقامة روابط مع القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين فرص الحصول على البذور المحسّنة وذات الجودة العالية وتحسين نطاق إنتاج البذور في المجتمعات المحلية ولرفع قدرات المؤسسية الحكومية.

وحسب ما جاء في الاتفاقية فإن منظمة الأغذية والزراعة ستقون بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمواصلة بلورة استراتيجية التنفيذ في جميع المجالات الرئيسية للنتائج والأنشطة والمواقع الجغرافية واختيار المستفيدين وترتيبات التنفيذ الأخرى.

صحيفة الصيحة