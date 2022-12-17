مفاجأة في أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر جرام الـ21 ببداية التعاملات المسائية





مفاجأة في أسعار الذهب اليوم، تصدر مؤشرات موقع البحث الشهير جوجل بعدما شهدت ارتفاعا تاريخيا في الأسعار فأصبح المواطنون يتساءلون عن أسعار الذهب عيار 21، بجانب البحث عن سعر جرام الذهب وسعر الجنيه الذهب ولجأ آخرون للبحث عن أسعار السبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم تعود للانخفاض

ويقدم موقع فيتو من خلال خدماته المتواصلة لقرائه عبر جميع محركات البحث المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، أسعار الذهب، اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في مصر

ونستعرض خلال السطور الآتية تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة بدون مصنعية، حيث تراجعت الأسعار بقيمة 120 جنيها فى بداية التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث في كافة الأعيرة للمستهلكين كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1942 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1457 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1133 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13600 جنيه.

وتُعد هذه أسعار الذهب التي ذكرناها بغير المصنعية وضريبة الدمغة، وهو ما يعني زيادة سعر المنتج النهائي للذهب في محال الصاغة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن الأسعار التي رصدناها.

وتتراوح سعر مصنعية جرام الذهب من 50 جنيها إلى 120 جنيها للجرام الواحد في محال الصاغة بجميع محافظات مصر خاصة القاهرة والجيزة وفقا لتحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم في مصر.

وتختلف أسعار المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى ومن عيار إلى آخر حيث تختلف مصنعية عيار الذهب 21 عن مصنعية عيار الذهب 24، كما تختلف مصنعية شكل معين من أشكال الخواتم على سبيل المثال عن شكل آخر.

الذهب المسموح به في المطارات

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن الأموال والأشياء المسموح لهم العبور بها من رجال الجمارك بالمطارات، حيث يفاجأ عدد كبير من المواطنين بتحرير محضر جمركي لهم أثناء وصولهم من وجهة سفر ما نظرنا لوجود أموال أو بضائع أكثر من المسموح له العبور بها.

وتعددت مؤخرًا حالات ضبط مسافرين بحوزتهم كميات من المعدن الأصفر الذهب وكان أغلبهم من العاملين المصريين بالدول الأخرى، وتم تحرير محاضر جمركية لهم نتيجة عدم علمهم بطريقة التعامل والإفصاح لدى رجال الجمارك فور الوصول، بسبب وجود كميات كبيرة من الذهب بحوزتهم أثناء إنهاء إجراءات وصولهم، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب.

أكد الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، أنه لا يوجد ما يمنع في القانون على جلب الذهب أو الأموال بالعملة الصعبة للدولة ولكن بما لا يتعارض من القوانين.

‏‏وأضاف مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، أنه لابد أن يفصح الراكب عن كافة الأشياء الموجودة معه حتى يحمي نفسه من أي شبهة تهريب، وأن إفصاح الراكب لمأموري الجمرك بالمطار يجنبه الوقوع في قضايا التهريب، ويساعده على إنهاء إجراءات وهو أولى الخطوات القانونية التي يترتب عليها كل شيء.

الأسعار العالمية والفائدة

وكان سعر الذهب ارتفع، أمس، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الماضي سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لتصل إلى نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.

ولكن جيروم باول، رئيس المجلس قال إن البنك سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1787.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة مسجلة 1794.30 دولار.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميركية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولار للأونصة، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 بالمئة في الأسبوع الجاري.

صندوق النقد الدولي والقرض

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.

ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

أسعار الذهب اليوم السبت

وتصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسعار الذهب، ورصدنا من خلال أداء محرك البحث، كلمة أسعار الذهب في القاهرة والإسكندرية، الأكثر بحثا وانتشارا بين مستخدمي جوجل بنسبة مئوية رائعة ولذلك نقدم من خلال موقعنا، خدمة للمستخدمين في جميع محافظات مصر لتغطية، أسعار الذهب تحديث لحظى.

ورصد موقع فيتو، من خلال أداء محرك البحث، كلمة أسعار الذهب في القاهرة، الأكثر بحثا وانتشارا بين مستخدمي جوجل بنسبة مئوية رائعة ولذلك نقدم من خلال موقعنا، خدمة للمستخدمين في جميع محافظات مصر لتغطية، أسعار الذهب تحديث لحظى.

بوابة فيتو