سلطنة عُمان : 4ر13 % ارتفاع إجمالي صادرات النفط حتى نهاية أكتوبر





ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 4ر10 % حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ليبلغ 323 مليونًا و729 ألفًا و700 برميل، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 البالغ 293 مليونًا و226 ألفًا و300 برميل، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، سجل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعًا بنسبة 1ر14 % ، فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

كما سجل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعًا بنسبة 56 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي ليصل إلى 3ر96 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بـ 7ر61 دولار أمريكي للبرميل في نفس الفترة عام 2021.

وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا بنسبة 4ر13 % حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغ إجمالي الصادرات 269 مليونًا و396 ألفًا و200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 237 مليونًا و493 ألفًا و100 برميل.

البيان