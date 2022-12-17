الصناعات الغذائية: توقعات بارتفاع أسعار القمح عالميا في 2023





ارتفاع أسعار القمح ، توقع تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، صعود سعر القمح عالميًّا حتى مارس 2023.

وأشار التقرير الذي حصلت “فـيتـو”على نسخة منه، إلى أنه من المتوقع أن تصل أسعار القمح إلى 283.65 دولار للطن في مارس 2023.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار القمح خلال نوفمبر الماضي لتسجل 308،5 دولار للطن مقابل 328،34 دولار للطن خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال التقرير إنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1،3%، ومتوقع صعودها حتى مارس 2023.

ورادات القمح في 9 شهور

وارتفعت فاتورة واردات مصر من القمح خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، خلال الفترة من “يناير – سبتمبر” وذلك وفقًا لنشرة التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت نتائج النشرة التي حصلت “فـيـتو” على نسخة منها أن واردات القمح خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2022 بلغت 2 مليار و675 مليونًا و139 ألف دولار، مقابل 2 مليار و351 مليونًا و519 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، بارتفاع يصل إلى 323 مليونًا و620 ألف دولار.

وأضافت “الإحصاء” أن فاتورة واردات “القمح” تراجعت خلال سبتمبر الماضي حيث بلغت 445 مليونًا و228 ألف دولار، مقابل 457 مليونًا و203 آلاف بنسبة تراجع تصل إلى 11 مليونًا و975 ألف دولار.

4 ملايين طن قمح محلي

وقال علي المصيلحي، وزير التموين إنه تم استلام 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد القمح المحلي، وتم دفع قيمة ما تم استلامه والذي بلغ 23 مليار جنيه، من خلال البنك الزراعي المصري.

وأضاف الوزير أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، وتم عمل ٦ مناقصات قمح بعد الحرب الأوكرانية، مؤكدا أن الدولة تفتح قنوات اتصال مع الجميع في القمح.

خطوات استباقية

وأكد طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الدولة استطاعت اتخاذ خطوات استباقية قبل جائحة كورونا، وقبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفير وتأمين مخزون إستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، مما أدى إلى عدم حدوث أزمات في الأسواق.

وأشار إلى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون إستراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

الصوامع الحديثة

وأكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع أدى الى زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة، حيث كان يصل نسبة الهدر إلى حوالي 10%.

ولفت إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليًّا يقرب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع.

بوابة فيتو