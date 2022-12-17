نهائي كأس العالم قطر 2022، التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وفرنسا

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يواجه منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا، مساء غد الأحد، على استاد لوسيل، في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يقام المونديال في نسخته الـ 22.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل أحد أبرز وأهم ملاعب قطر التي استضافت كأس العالم 2022.

تشكيل الأرجنتين المتوقع

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز، رودريجو دي باول، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

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تشكيل فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، رافائيل فاران، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.

خطط سكالوني لإيقاف مبابي

يحضر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أكثر من طريقة للحد من خطورة كيليان مبابي، مهاجم وهداف منتخب فرنسا، خلال مباراة الفريقين، غدا الأحد، في نهائي المونديال.

وأوضحت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية في تقرير لها اليوم السبت، خطة إعداد التانجو لنهائي كأس العالم 2022، حيث حصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء، ثم تدريبات استشفائية يوم الخميس.

وأكدت أن سكالوني لجأ في مران منتخب الأرجنتين، أمس الجمعة، لتجربة أكثر من خطة تكتيكية، لسببين، أولهما إرباك منتخب فرنسا وإلحاق الضرر به فنيا، وثانيهما والأهم، إيقاف مفعول مبابي أخطر أسلحة الديوك.

وأشارت إلى أن سكالوني جرب خلال المران خطة 5-3-2، بالدفع بالثلاثي كريستيان روميرو ونيكوس أوتاميندي وليساندرو مارتينيز مع الظهيرين ماركوس أكونيا وناهويل مولينا، لخلق كثافة عددية تضيق الخناق على مبابي ونجوم فرنسا.

كما يدرس مدرب الأرجنتين إعادة أنخيل دي ماريا للتشكيل الأساسي مع الاعتماد على خطة 4-3-3، وتفضيل مونتيل على مولينا في مركز الظهير الأيمن، لتميزه أكثر في المهام الدفاعية، إلا أن هذا الخيار، يبدو ضعيفًا، في ظل ضعف اللياقة البدنية لآنخيل دي ماريا، الذي ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء منذ منافسات الدور الأول.

وختمت “أوليه” تقريرها بأن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، جرب أيضا خطة 4-4-2 بدون آنخيل دي ماريا، حيث يهدف لعمل كثافة عددية في وسط الملعب، لعرقلة انطلاقات كيليان مبابي قدر المستطاع.

ديشامب يتحدث عن نهائي كأس العالم

رفض ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، إعطاء تحديثات حول إصابات لاعبيه، قبل مواجهة الأرجنتين مساء غد الأحد على ملعب لوسيل، في نهائي مونديال 2022.

وقال ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إنه لا يرى أي مصادر توتر، ويحافظ على تركيزه من أجل المواجهة النهائية.

وبخصوص حلم منافسه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين بلقب المونديال، والدعم الكبير الذي يحظى به، قال: “حتى بعض الفرنسيين يريدون لـ ميسي الفوز بكأس العالم، وأعرف حجم الدعم العالمي له”.

وتابع: “الخبرة والتجربة تساعد، والفريق التقني يحلل ويرصد طريقة لعب الأرجنتين.. مبابي يتعامل بهدوء وتركيز من أجل الفوز بكأس العالم، وأثق به ثقة عمياء”.

وعن مهاجمه كريم بنزيما، قال: “الصحافة تعرف أنني لا أحب الإجابة عن الأسئلة بشأنه.. بنزيما كان مصابا، ولوكاس هيرناندز أُصيب أيضا، وبعدها أصبح لدي 24 لاعبا، وليس من المنصف أن تسألوا عن اللاعبين الآخرين.. أركز فقط على فريقي والكادر الذي معي”.

بوابة فيتو