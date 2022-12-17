نهائي كأس العالم 2022، ميسي ومبابي يتنافسان على لقب الأكثر تسديدا في المونديال





نهائي كأس العالم 2022، يتسابق الثنائي ميسي نجم الأرجنتين وكيليان إمبابي نجم منتخب فرنسا على لقب هداف مونديال قطر 2022 خلال المباراة النهائية التي ستقام بين المنتخبين غدًا الأحد حيث يملك كل لاعب 5 أهداف من 6 مباريات ويأتي بعدهما لاعب منتخب فرنسا جيرو الذي سجل 4 أهداف من 5 مباريات.

أيضا يتسابق الثنائي على المركز الأول الخاص بعدد التسديدات على المرمى في مشوار المونديال حيث يحتل اللاعب الارجنتيني ميسي المركز الأول حتى الآن برصيد 24 تسديدة من إجمالي 6 مباريات بينما يحتل كيليان إمبابي المركز الثاني برصيد 17 تسديدة من 6 مباريات ثم يأتي اللاعب الفرنسي جيرو برصيد 15 تسديدة ثم لاعب كرواتيا إتيان بيربيتش برصيد 13 تسديدة وفي المركز الخامس يأتي نيمار نجم البرازيل برصيد 10 تسديدات من 3 مباريات خاضها مع منتخب بلاده.

نهائي كأس العالم 2022، يلتقي منتخبي الأرجنتين وفرنسا في الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على إستاد لوسيل في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب الأرجنتين يتخطى كرواتيا

وكان منتخب الأرجنتين تأهل للمباراة النهائية في مونديال قطر بعد الفوز على منتخب كرواتيا 0/3 في، ونجح في الصعود لنهائي كأس العالم 2022، وذلك في مباراة دور نصف النهائي للبطولة.

فرنسا تفوز على المغرب بنصف النهائي

وتمكن منتخب فرنسا من الفوز على نظيره المغرب 0/2، مساء الأربعاء الماضي، في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، ليضرب موعدا مع الأرجنتين في المباراة النهائية لمونديال قطر.

وسجل هدفي فرنسا في شباك المغرب، ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5، كولو مواني في الدقيقة 79.

موعد نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، في الخامسة مساء غد الأحد على إستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات المونديال على الهواء مباشرة عبر شاشتها المفتوحة.

إشتباكات باريس

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين مغاربة وفرنسيين، في “الشانزليزيه” بباريس بعد نهاية مباراة منتخب فرنسا ونظيره المغربي بكأس العالم.

ويظهر مقطع فيديو لمشجعين مغاربة وفرنسيين يتبادلون رمي الكراسي والحجارة وإشعال النار، الأمر الذي أدى إلى تدخل الشرطة وإبعاد الطرفين بإطلاق غاز مسيِّل للدموع وقنابل صوتية ورصاص مطاطي.

والشيء نفسه حدث في بروكسل أيضًا، حيث اشتعلت حرائق صغيرة في شارع بوسط المدينة، وفقًا لفيديو انتشر بمواقع التواصل، وظهر فيه رجل يرفع علم بلاده على عجل من نافذته، ثم ظهرت شاحنات تابعة لشرطة مكافحة الشغب وهي تتجه إلى منطقة يبدو أنها كانت مسرحًا لاشتباكات بين الطرفين، انتهت بعدها على خير.

فرنسا تصعد للنهائي للمرة الثانية

وبذلك يصعد منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الصعود لنهائي كأس العالم الذي أقيم في روسيا عام 2018، ونجح الديوك وقتها في التتويج باللقب بعد الفوز على منتخب كرواتيا في النهائي بنتيجة 2/4، ويأمل منتخب فرنسا في حصد اللقب.

بوابة فيتو