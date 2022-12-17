كأس العالم 2022، مودريتش يحقق رقما تاريخيا في مباراة المغرب





كأس العالم 2022، نجح لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، في رقم قياسي خلال مباراة المغرب، التي جرت مساء اليوم السبت، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم قطر 2022، على استاد خليفة الدولي.

رقم تاريخي لـ مودريتش

وتواجد مودريتش على رأس التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده كرواتيا في المباراة السابعة له ببطولة كأس العالم 2022.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبح مودريتش أول لاعب في عمر 37 عاما أو أكثر، يلعب 7 مباريات بشكل أساسي، خلال نسخة واحدة من كأس العالم، باستثناء حراس المرمى.

تتويج كرواتيا

توج منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية لبطولة مونديال قطر بعد الفوز، اليوم السبت، على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في اللقاء الذي جرى على استاد خليفة الدولي.

ثاني برونزية لمنتخب كرواتيا

وبذلك يحقق منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققها في كأس العالم فرنسا 1998 بالفوز على هولندا 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي – جواد الياميق – أشرف داري- يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أمرابط – بلال الخنوس – عبد الحميد الصابيري.

الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – يوسف النصيري.

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش.

الدفاع: جوزيب ستانيتش – جوزيب سوتالو – يوشكو جفارديول – بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش – لوفر ماير.

الهجوم: ميسلاف أورسيتش – إيفان بيريسيتش – ماركو ليفايا.

أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال

ونجح منتخب المغرب في التأهل لدور نصف النهائي في مونديال قطر لكرة القدم، في انجاز غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي، حيث سيكون الأول الذي حقق هذا الإنجاز بعدما أخفقت الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) في تجاوز ربع النهائي سابقًا.

وبات منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصعد لربع ونصف نهائي كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق لمنتخب المغرب أن كان رابع منتخب أفريقي يصعد للدور ربع النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد منتخبات، الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، المغرب 2022.

أرقام كأس العالم 2022

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا، مساء غد الأحد، على استاد لوسيل، في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يقام المونديال في نسخته الـ 22.

وقبل مباراة الغد في النهائي وعقب مباراة المركزين الثالث والرابع بين كرواتيا والمغرب يكون مشوار المونديال قد وصل الى المباراة رقم 63 حيث تحقق الفوز في 49 مباراة والتعادل في 14 لقاء منهم 7 مباريات بالتعادل السلبي و7 لقاءات بالتعادل الإيجابي بينما تم احتساب 20 ضربة جزاء تم إحراز 14 ضربة منها بينما تم اهدار 6 ضربات.

أما عدد الأهداف التي تم إحرازها فقد وصلت إلى 166 هدفا حتى مباراة المركزين الثالث والرابع بينما خرجت البطاقة الصفراء 213 مرة في جميع المباريات السابقة، والبطاقات الحمراء خرجت 4 مرات فقط

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