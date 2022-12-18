ما هو فيروس كورونا “الإبل” الذي يهدد بتأجيل نهائي كأس العالم بقطر؟





أصبحت مباراة نهائي كأس العالم 2022، والمقرر أن تجمع بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد المقبل، مهددة بالتأجيل، عقب ظهور حالات إصابة بفيروس الإبل، الذي ضرب منتخب فرنسا “، إذ وصل عدد الحالات حتى الآن إلى 3 لاعبين.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” فإن الثنائي فاران وكوناتي استيقظا يوم الجمعة وهما يشعران بأعراض نزلة برد وإنفلونزا، وتم عزلهما عن بقية اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة.

وأصيب المدافع الآخر دايوت أوباميكانو بالفيروس ذاته في وقت سابق، وتبعه زميله لاعب الوسط أدريان رابيو، قبل أن ينضم الجناح كينغسلي كومان إلى قائمة المصابين بالعدوى قبل أيام ، حسب العربية.نت .

وفيروس الإبل هو التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي الناتج عن فيروس كورونا، وقد تتراوح أعراضه بين معتدلة إلى حادة ومنها الحمى والسعال والإسهال وضيق النفس، وعادة ما يكون المرض أكثر حدة لدى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. قد ثبت أن لدى الإبل أجساماً مضادة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية-فيروس كورونا، ولكن لم يتم تحديد المصدر الأساسي لإصابة الإبل به.

صحيفة المرصد