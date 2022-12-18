بالفيديو.. مفاجأة.. خبيرة فلكية تتوقع الفائز بكأس العالم





كشفت هالة حافظ خبيرة الأبراج، توقعاتها خلال مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقالت هالة حافظ خلال المباراة مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن توقعاتها بعيدة عن العلم، ولديها إحساس ببقاء النتيجة الحالية كما هي، بتقدم كرواتيا بهدفين لهدف واحد للمغرب، وهو ما حصل بالفعل.

وأوضحت خبيرة الأبراج أنها تتمنى فوز المغرب، لافتة إلى أن الأرجنتين سوف تفوز بكأس العالم لكرة القدم أمام فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، التي ستجمعهما غدا الأحد، على استاد لوسيل، وهذا إحساس وليس كلام علمي.

روسيا اليوم