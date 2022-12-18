نهائي كأس العالم، تشكيل الأرجنتين ضد فرنسا بقيادة ميسي





نهائي كأس العالم، أعلن ليونيل سكالوني، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة فرنسا ضمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة كرواتيا

إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، اكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max bein Sports 4 Max، Live World Cup Final.

مشاهدة لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022، يلتقى منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على إستاد لوسيل في نهائي كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم

كما يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة الارجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم Live World Cup Final، أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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