نهائي كأس العالم.. عائلة ميسي تسانده من مدرجات لوسيل أمام فرنسا





حرصت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل، لدعمه خلال مباراة فرنسا بنهائي كأس العالم 2022.

وظهر في مدرجات لوسيل والدة ميسي وزوجته أنتونيلا وأبنائه، لتواصل العائلة دعمها للاعب في المونديال، وذلك بعدما حرصت على حضور مباريات الأرجنتين الأخيرة في البطولة من المدرجات.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن حصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يأمل منتخب فرنسا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

البيان