الرئيس الأرجنتيني يشاهد نهائي مونديال قطر من منزله حتى لايكون فألا سيئا على ميسي





يشاهد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″ ، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي من منزله حتى لا يكون فألا سيئا على ليونيل ميسي وبقية اللاعبين.

وفضل رؤساء الأرجنتين البقاء بعيدا عن الملاعب منذ أن خسر المنتخب الأرجنتيني أمام الكاميرون صفر / 1 في بداية بطولة 1990 في حضور الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم.

وكتب فرنانديز تغريدة جاء فيها :”مثل الملايين من أنباء بلدي، سأستمتع بمشاهدة نهائي كأس العالم من المنزل”.

وأضاف :”سأعيش اللحظات الرائعة، مثلما فعلت حتى الآن، مع شعبي. في الملعب سنكون في أفضل حالاتنا وفي المدرجات سيكون لدينا جماهير رائعة”.

وأكد :”الخرافة، تبقى خرافة”.

وقال فرنانديز إنه كان على تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيتواجد في استاد لوسيل لمشاهدة المباراة.

وكتب فرنانديز تغريدة أخرى لماكرون، جاء فيها :” صديقي العزيز، أقدرك كثيرا، وأتمنى لك الأفضل في المستقبل. باستثناء اليوم الأحد. الأرجنتين هي بلدي الجميلة”.

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