كأس العالم 2022، إليسا تدعم فرنسا ضد الأرجنتين





نهائي كأس العالم 2022، كشفت النجمة اللبنانية إليسا أنها تساند اليوم منتخب فرنتسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أنا اليوم بشجع المنتخب الفرنسي”.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max bein Sports 4 Max، Live World Cup Final.

مشاهدة لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022، يلتقى منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على إستاد لوسيل في نهائي كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم

كما يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة الارجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم Live World Cup Final، أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية.

Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر وفي الدور ربع النهائي فاز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1،وفاز بالدور نصف النهائي على منتخب المغرب بهدفين دون رد.

مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

وحل منتخب الأرجنتين في المركز الأول في المجموعة الثانية في الدور الأول برصيد 6 نقاط، ثم تغلب على أستراليا بنتيجة 2-1 في الدور ثمن النهائي وفي الدور ربع النهائي فازوا بركلات الترجيح على هولندا 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وفى الدور نصف النهائي فاز على منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0.

الأرجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للتتويج ببطولة كأس العالم بعدما خسر التانجو لقب كأس العالم عام 2014 أمام ألمانيا، والذي استضافته دولة البرازيل في القرن الحالي.

كما يسعى لاعبو منتخب فرنسا بقيادة جيرو ومبابي لتحقيق إنجاز جديد بالفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة روسيا 2018.

بوابة فيتو