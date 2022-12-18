الأرجنتين تقترب من اللقب الثالث في المونديال بهدفين في شباك فرنسا





تألق أنخيل دي ماريا وحصل على ركلة جزاء وسجل هدفا ليمنح الأرجنتين التقدم 2-صفر على فرنسا مع نهاية الشوط الأول لنهائي كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل في قطر اليوم الأحد.

وسقط دي ماريا، الذي دخل التشكيلة الأساسية بشكل مفاجئ، داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من عثمان ديمبلي، ونفذ القائد ليونيل ميسي ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم للأرجنتين بهدف في الدقيقة 23.

ومن هجمة مرتدة سريعة بدأها ميسي، وصلت الكرة إلى أليكسيس ماك أليستر ومرر إلى دي ماريا في الجانب الأيسر ليسدد من وضع انفراد في مرمى الحارس هوجو لوريس ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وجاء الشوط الأول من طرف واحد، حيث سيطرت الأرجنتين بشكل كامل وباتت قريبة من حصد اللقب للمرة الثالثة بعد 1978 و1986.

وقبل الاستراحة بقليل، أجرى ديدييه ديشان مدرب فرنسا تغييرين مفاجئين بخروج أوليفييه جيرو وديمبلي، وأشرك راندال كولو مواني وماركوس تورام، بينما انتقل كيليان مبابي إلى مركز رأس الحربة.

وأصبحت فرنسا تحتاج إلى انتفاضة هائلة في الشوط الثاني للاحتفاظ باللقب الذي أحرزته قبل أربع سنوات في روسيا.

البيان