نهائي كأس العالم 2022، مبابي يسجل هدفين في دقيقتين ويعادل النتيجة لفرنسا أمام الأرجنتين





نهائي كأس العالم 2022، أحرز كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، هدفين في دقيقتين متتاليتين لفريقه في شباك الأرجنتين، من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد لوسيل، في نهائي المونديال، لتصبح النتيجة التعادل 2 / 2.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة الديوك الفرنسية بسبب تدخل عنيف من أوتاميندي.

فيما سجل مبابي الهدف الثاني من تسديدة على الطائر بالدقيقة 82.

وكان منتخب الأرجنتين أنهى الشوط الأول من نهائي كأس العالم 2022 متقدما بهدفين أحرزهما ليونيل ميسي في الدقيقة 23 وأنخيل دي ماريا بالدقيقة 36.

بدأ منتخب الأرجنتين الشوط الثاني بضغط على فاعات فرنسا، وأهدر فرصة بعد انطلاقة من دي ماريا من الجبهة اليسرى ليلعب كرة عرضية قابلها رودريجو دي بول بتسديدة مباشرة على الطائرة أمسك بها حارس فرنسا هوجو لوريس، ليستمر تقدم الأرجنتين بثنائية في نهائي كأس العالم 2022.

ومع الدقيقة 60، تحسن أداء منتخب فرنسا وحاول العودة للمباراة وتقليص الفارق إلا أنه اصطدم بقوة دفاعات الأرجنتين والروح المعنوية المرتفعة للاعبين ليفشل في هز الشباك.

هدف الأرجنتين الثاني أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

فيما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لـ منتخب الأرجنتين في شباك فرنسا بالدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي لينفرد دي ماريا ويسددها في الشباك ليعلن تقدم فريقه 2 / 0 في نهائي كأس العالم 2022.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق الأولى من نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يفرض منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات الأمور بفضل انطلاقات ليونيل ميسي وألفاريز.

وفي الدقيقة العاشر، تعرض هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا للإصابة ليتلقى العلاج في الملعب، قبل أن يعود للمشاركة مع الديوك في نهائي كأس العالم 2022، قبل أن تفرض الأرجنتين سيطرتها تمام وتسجل هدفين عن طريق ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وشهد حفل ختام كأس العالم 2022 الذي استمر 15 دقيقة، حيث شهد الاحتفال بـ 29 يومًا لـ كأس العالم 2022 من خلال بالشِّعر والموسيقى، حيث قدّم فنانو الأغنيات الرسمية للبطولة مقطوعاتهم قبل موقعة الأرجنتين وفرنسا.

وأبرز حفل الختام اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يومًا من المنافسات، فى فعالية تحتفي بالشِّعر والموسيقى، وتوليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث أدى دافيدو وعايشة أغنية “هيا هيا”، بينما قدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية “أرحبو”، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال.

من ناحية أخرى، أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيلة الفريق للقاء الأرجنتين في نهائي كأس العالم في قطر.

تشكيل فرنسا ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني، رابيو، جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، ديمبيلى

تشكيل الأرجنتين لمواجهة كرواتيا

فيما يلعب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بتشكيل جاء كالتالي:

إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، اكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر وفي الدور ربع النهائي فاز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1،وفاز بالدور نصف النهائي على منتخب المغرب بهدفين دون رد.

مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

وحل منتخب الأرجنتين في المركز الأول في المجموعة الثانية في الدور الأول برصيد 6 نقاط، ثم تغلب على أستراليا بنتيجة 2-1 في الدور ثمن النهائي وفي الدور ربع النهائي فازوا بركلات الترجيح على هولندا 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وفى الدور نصف النهائي فاز على منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0

الأرجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم

نهائي كأس العالم 2022، يسعى فيه منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للتتويج بالبطولة بعدما خسر التانجو لقب مونديال 2014 أمام ألمانيا، والذي استضافته دولة البرازيل.

كما يسعى لاعبو منتخب فرنسا بقيادة جيرو ومبابي لتحقيق إنجاز جديد بالفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة روسيا 2018

بوابة فيتو