الاتحاد الأوروبي يدرس سقفًا أقل لسعر الغاز أملًا في التوصل لاتفاق





أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحًا ‏لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع ‏مقرر غدا الاثنين لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء.‏

مقترح ‏الاتحاد الأوروبي لسقف أسعار الغاز

ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح ‏الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها ‏تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو ‏سيفاقمها.‏

ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة ‏اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود غدا الاثنين.‏

ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول ‏الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميجاوات ساعة ‏لمدة ثلاثة أيام.‏

وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته ‏المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما ‏في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية.

ارتفاع أسعار ‏الغاز

وتؤكد هذه الدول أن الحد ‏الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار ‏الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.‏

أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا في ‏فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى ‏أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.‏

وكانت تقارير إعلامية، كشفت يوم الخميس الماضي، عن فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي ومبدأ المشتريات المشتركة للغاز، وتم تأجيل الاجتماع الوزاري حتى الـ19 من ديسمبر.

أزمة طاقة في أوروبا بسبب سقف الأسعار

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي:” رحبت القمة بالتقدم المحرز ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء في 19 ديسمبر من العمل على مقترحات لزيادة التضامن من خلال تنسيق أفضل لمشتريات الغاز، الأمر الذي أوقع القارة في أزمة طاقة، لا سيما من خلال منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة (الآلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للغاز المشترك)، وتبادل الغاز عبر الحدود (بين دول الاتحاد الأوروبي) وإنشاء معايير موثوقة لأسعار الغاز”.

إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة كبيرة بسبب تراجع إمدادات النفط الروسي، منذ اندلاع الحرب بين موسكو وجارتها كييف، في فبراير الماضي، وفرض الغرب عقوبات على روسيا.

بوابة فيتو