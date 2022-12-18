كأس العالم 2022، نجوم كبار عانوا خيبة أمل في المونديال على رأسهم رونالدو





كأس العالم 2022، شهد مونديال قطر تعرض نجوم كبار لخيبة أمل مع منتخبات بلادهم، ولم يستطيعوا تحقيق إنجازا في البطولة، ويأتي على رأسهم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، والذي قد بخوض آخر كأس عالم في مشواره.

خيبة أمل كريستيانو رونالدو

فشل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز في كأس العالم 2022، الذي أقيم في قطر، وأختتم منافساتها اليوم الأحد.

وودع منتخب البرتغال كأس العالم 2022 على يد منتخب المغرب في دور الثمانية بالخسارة بهدف دون رد سجله يوسف النصيري.

فشل نجوم منتخب ألمانيا

وفشل منتخب ألمانيا بقيادة نجومه مانويل نوير وروديجر وتوماس مولر وساني وجنابري وكيميتش، في تخطي دور المجموعات في كأس العالم 2022.

ولثاني مرة على التوالي يودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم من دور المجموعات بعدما حصل ذلك في مونديال روسيا 2018.

خيبة نجوم إسبانيا

وتعرض منتخب إسبانيا بقيادة نجومه بوسكيتس وموراتا وجافي وبيدي وألبا وفيران توريس وكارفاخال، لخيبة أمل غير متوقعة بعدما ودعوا مونديال قطر 2022 من دور ال16 أمام المغرب بركلات الترجيح.

تتويج الأرجنتين

توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد لوسيل، في المباراة النهائية.

تقدم منتخب الأرجنتين بهدفين في الشوط الأول عن طريق ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا في الشوط الأول، قبل أن يعود منتخب فرنسا في نهاية الشوط الثاني بهدفين في دقيقتين أحرزهما كيليان مبابي، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم في البداية للتانجو بعدما سجل ميسي هدف التقدم الثالث، قبل أن يسجل مبابي هدف التعادل الثالث من ركلة جزاء، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتوج بلقب المونديال التي شهدت تتويج التانجو.

تشكيل فرنسا ضد الأرجنتين

لعب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني، أدريان رابيو، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبلى.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة كرواتيا

فيما لعب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بتشكيل جاء كالتالي:

إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

ثالث مرة في تاريخ الأرجنتين

ويأتي التتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، ليكون ثالث تتويج بالمونديال في تاريخ منتخب الأرجنتين، بعدما توج بالمونديال في أعوام 1978 و1986 و2022.

وينجح ميسي قائد منتخب الأرجنتين في تحقيق حلمه بالتتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في مشواره.

بوابة فيتو