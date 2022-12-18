الحلم يتحقق.. كأس العالم تخضع لميسي والأرجنتين في بلاد العرب





قاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وفي حضور حوالي 89 ألف مشجع باستاد لوسيل، تقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 23، ثم أضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 36.

ولكن في الدقائق ال10 الأخيرة تقمص كيليان مبابي دور البطولة وسجل هدفين في غضون دقيقتين للديوك، حيث جاء هدفه الأول من ضربة جزاء بالدقيقة 80 وبعدها بدقيقتين فقط سجل الهدف الثاني.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد تسجيل الأرجنتين هدف قاتل عن طريق ميسي بالدقيقة 109، لكن منتخب فرنسا حصل على ضربة جزاء ثانية، ترجمها مبابي إلى الهدف الثالث “هاتريك” بالدقيقة 118.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلتين لديوك فرنسا، مما مهد الطريق نحو تتويج التانجو الأرجنتيني باللقب.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الخامسة لصالح الأرجنتين، بتسديدة من ماك أليستر من خارج المنطقة، أمسك بها هوجو لوريس.

وأهدرت الأرجنتين فرصة افتتاح التسجيل، بعدما أرسل دي بول عرضية تابعها دي ماريا بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وظهرت فرنسا هجوميا للمرة الأولى بالدقيقة 19، بارتقاء من جيرو لكرة عرضية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة، قبل أن يحتسب الحكم مخالفة.

وتحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء بالدقيقة 21، بعد تعرض دي ماريا للإعاقة من قبل ديمبلي، ونفذ ميسي الركلة بنجاح على يسار لوريس.

وأضافت الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 36، حين أرسل ماك أليستر عرضية أرضية لأنخيل دي ماريا الذي سدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وحاول ديديه ديشامب التدخل سريعا بإجراء تبديلين بالدقيقة 41، بنزول الثنائي تورام ومواني على حساب ديمبلي وجيرو، ثم انتهي الشوط الأول (2-0).

وبدأت الأرجنتين الشوط الثاني بقوة، بعرضية من أنخيل دي ماريا تابعها دي بول بتسديدة مباشرة على الطائر من داخل المنطقة، أمسك بها لوريس.

وحاول ألفاريز قتل اللقاء بتسديدة أرضية تألق هوجو لوريس في التصدي لها، ثم سدد ليونيل ميسي كرة أرضية لكنها مرت إلى جوار القائم.

وارتقى مواني لعرضية من ركلة ركنية مسددا رأسية ذهبت إلى جوار القائم، ثم ظهر مبابي للمرة الأولى في الدقيقة 71 بتسديدة ذهبت أعلى العارضة.

وتحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 79 بتعرض مواني للإعاقة من قبل أوتاميندي، ونفذ مبابي الركلة بنجاح بتسديدة قوية على يمين مارتينيز.

وسرعان ما عدلت فرنسا النتيجة في الدقيقة 82، بعدما تبادل تورام الكرة مع مبابي داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة قوية على الطائر سكنت الشباك.

وكادت فرنسا أن تسجل الثالث، بعدما مهد كامافينجا الكرة إلى رابيو إلى جواره داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تصدى لها المتألق مارتينيز.

وظهر ميسي في الدقيقة (90+7)، بصاروخية من خارج المنطقة، تألق لوريس في التصدي لها، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (2-2).

وبدأت الأرجنتين الشوط الإضافي الأول، بتسديدة من ماك أليستر وأخرى من لاوتارو، كما تألق لوريس في التصدي لتسديدة ليونيل ميسي.

ونجحت الأرجنتين في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 109، بعدما سدد لاوتارو كرة قوية تصدى لها لوريس، وتابعها ميسي بتسديدة عبرت الخط.

وتحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 117، بعدما سدد مبابي كرة اصطدمت بيد مونتيل، ونجح كيليان في تسجيلها بتسديدة على يمين مارتينيز.

وأهدر مواني فرصة محققة بانفراد تام مع مارتينيز مسددا كرة قوية، تألق حارس الأرجنتين في التصدي لها، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل (3-3).

وفي ركلات الترجيح سجل لفرنسا مبابي ومواني وأهدر الثنائي كومان وتشواميني، بينما سجل للأرجنتين الرباعي “ميسي وديبالا وباريديس ومونتيل”.

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