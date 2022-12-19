المريخ ينشد مواصلة الانتصارات في لقاء كوبر





سيكون ملعب كوبر في الثالثة والربع من عصر اليوم الاثنين، مسرحاً لمواجهة تجمع كوبر بالمريخ لحساب الجولة “15” من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعمل المريخ من خلال لقاء اليوم على المضي قدماً في رحلة الانتصارات لمواصلة التقدم في سلم الترتيب ومُطاردة المتصدر الهلال، خصوصاً في ظل الفارق الكبير الذي يفصل المريخ عن غريمه التقليدي بعد فقدان الأحمر لسبع نقاط في الجولات التي خاضها.

ويدخل المريخ لقاء اليوم وهو يحتل الترتيب الثالث برصيد “23 نقطة”، وكان الفريق حقق فوزاً صعباً على الأهلي الخرطوم في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ظهر فيه الأداء الدفاعي بشكل سيئ، ما دفع الطاقم الفني بقيادة البرازيلي “هيرون ريكاردو” للعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية في التدريبات الماضية.

وكان المريخ استعاد خدمات صانع ألعابه التش بعد غياب لأكثر من عام حيث شارك أساسياً في الجولة الماضية التي شهدت عودة المهاجم الشاب الجزولي نوح والذي شارك بديلاً في الدقائق الأخيرة، حيث ينتظر أن يحظى بدقائق أكثر في لقاء اليوم.

بدوره، يعمل كوبر على تحقيق المفاجأة، في وقتٍ يُقاتل فيه الفريق للابتعاد عن مقاعد الهبوط، حيث يحتل الفريق الترتيب الثالث من أسفل الجدول برصيد “11 نقطة”.. وتعادل كوبر الجمعة أمام ود نوباوي بدون أهداف وهو اللقاء الذي تأجّل 24 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء.

صحيفة الصيحة