تركي آل الشيخ يعلن اسم الفائز بـ100 ألف دولار في مسابقة توقع من سيفوز ببطولة كأس العالم





أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اسم الفائز بـ100 ألف دولار، والذي توقع فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر2022.

وكان آل الشيخ، أعلن في السابع من ديسمبر الجاري، عن مسابقة جديدة عبر صفحته بتويتر، وأشعل من خلالها حماس مشجعي المونديال على السوشيال ميديا.

وتعهد آل الشيخ بمنح من يتوقع الفائز ببطولة كأس العالم في قطر بشكل صحيح، جائزة مالية قدرها 100 دولار.

وفاز بالجائزة “محمد بن عبدالرحمن القاضي”، حيث توقع فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

صحيفة المرصد